أيتن عامر توجه رسالة لشريهان في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة أيتن عامر، على تهنئة الفنانة شريهان بعيد ميلادها، الذي يوافق اليوم 6 ديسمبر.

ونشرت آيتن، صورة لشريهان عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وإنتى طيبة وجميلة وطعمة يا حلوة الحلوات.. نفسي أقولك كلام كتير بس هستنى لما أشوفك وأقولهولك".

شريهان بدأت حياتها الفنية وهي في الرابعة من عمرها وعملت في المسرح والسينما والتليفزيون، حققت نجاحات كبيرة واشتهرت بالفوازير.