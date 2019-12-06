محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
أحيت المطربة أنغام، حفلاً غنائيًا ضخما، مساء أمس الخميس، على خشبة مسرح أبو بكر سالم، بصحبة المايسترو هاني فرحات تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ضمن فعاليات موسم الرياض.
- طلب أحد المعجبين من أنغام الزواج، قائلًا "بحبك.. اتجوزيني"، ثم طلب منها أن تغني "أكتبلك تعهد"، لترد عليه "هنكتبه أكيد دلوقتي".
- أهدت أنغام في الحفل، أغنية "سيدي وصالك" للرياض.
- غنت أنغام في حفل الرياض أغنيتها الجديدة "يا ريتك فاهمني".
- أنغام تلبي طلب جمهورها عبر السوشيال ميديا بعدما طلبت منهم ترشيح أغاني الحفل، وتغني لهم "حالة خاصة جدًا".
- قدمت أنغام العديد من أغانيها في الحفل، ومنها: "بقول نسياك"، "ولا دبلت"، "هدنة"، "روحي وسنيني"، "أساميك الكتيرة"، "حبايبنا" و"هبدأ من الآخر".
- ودعت أنغام جمهور موسم الرياض بأغنية "أكتبلك تعهد".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| معجب يطلب يدها للزواج.. أبرز لقطات حفل أنغام بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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