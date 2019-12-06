بالأحمر والأسود.. حلا شيحة ونور في صورة لصالح "Vogue"

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة حلا شيحة، جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، صورة لها برفقة الفنانة اللبنانية نور، لصالح مجلة "فوج" بنسختها العربية. وعلقت "حلا" على الصورة قائلة: "شكرا مجلة فوج العربية، الصورة بصحبة الممثلة المذهلة نور والتقطت بواسطة الموهوبة أمينة زاهر". وانضمت حلا شيحة مؤخرًا إلى فريق عمل فيلم "مش أنا" لتشارك في بطولته مع الفنان تامر حسني. جديرة بالذكر أن حلا شيحة عادت للتمثيل بعد فترة اعتزال، وكان أول أعمالها مسلسل "زلزال" بطولة الفنان محمد رمضان والذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي.

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