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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
أحيا الفنان محمد صبحي، الذكرى الثالثة لرحيل زوجته نيفين رامز، من خلال نشره صورة تجمعهما عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".
وكتب "صبحي"، تعليقًا على الصورة: "زوجتي الحبيبة، مثل اليوم فارقتيني ٦ ديسمبر ٢٠١٦، ولن انساكي أبدًا، حتي يشاء الله أن يجمعنا، ذكراكي فخر واعتزاز وحب".
ورحلت نيفين رامز زوجة الفنان محمد صبحي عن عالمنا، في مثل هذا اليوم من عام 2016.
جدير بالذكر أن الفنان محمد صبحي استلم مؤخرًا تكريمه من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي، في دورته الأولى.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صبحي يحيي ذكرى وفاة زوجته: لن أنساكي حتى يجمعنا الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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