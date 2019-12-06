محمد صبحي يحيي ذكرى وفاة زوجته: لن أنساكي حتى يجمعنا الله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أحيا الفنان محمد صبحي، الذكرى الثالثة لرحيل زوجته نيفين رامز، من خلال نشره صورة تجمعهما عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

وكتب "صبحي"، تعليقًا على الصورة: "زوجتي الحبيبة، مثل اليوم فارقتيني ٦ ديسمبر ٢٠١٦، ولن انساكي أبدًا، حتي يشاء الله أن يجمعنا، ذكراكي فخر واعتزاز وحب".

Advertisements

ورحلت نيفين رامز زوجة الفنان محمد صبحي عن عالمنا، في مثل هذا اليوم من عام 2016.

جدير بالذكر أن الفنان محمد صبحي استلم مؤخرًا تكريمه من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي، في دورته الأولى.