محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
نجح فيلم "Frozen 2" في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق الخميس 5 ديسمبر، إيراد قُدر بـ460 ألفا و531 جنيها.
وجاء في المركز الثاني فيلم "knives out" محققًا 191 ألفًا و379 جنيها، واحتل المركز الثالث فيلم "last christmas" بعد تحقيقه 126 ألفا و650 جنيها، وحصل على المركز الرابع فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" بطولة أنجلينا جولي، وحقق 115 ألفًا و701 جنيها.
ذهب المركز الخامس لفيلم "A score to settle" وبلغ إيراداه 88 ألفًا و296 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Doctor sleep" بطولة Ewan McGregor ، وبلغ إيراده 68 ألفًا و655 جنيهًا، وحصل على المركز السابع فيلم " Le Mans '66" وحقق 61 ألفًا و399 جنيهًا.
في المركز الثامن يأتي فيلم "Gemini man" بطولة ويل سميث، وبلغ إيراده 58 ألفًا و329 جنيها، وحصل على المركز التاسع فيلم "Charlie’s Angels" بطولة Kristen Stewart، محققًا 52 ألفا و828 جنيها، واحتل المركز العاشر فيلم "the Good Liar" بطولة Ian McKellen، بعد تحقيقه 47 ألفًا و717 جنيهًا.
كانت هذه تفاصيل خبر إيرادات الخميس.. "Frozen 2" يحافظ على الصدارة و"The Good Liar" بالمركز العاشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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