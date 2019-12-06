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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
تعرضت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، للسرقة أثناء تواجدها في مطار القاهرة الدولي.
ونشرت سوزان، فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "هذا ما حدث معي.. وشكرا لإدارة البحث الجنائي في مطار القاهرة، تحيا مصر".
وقالت سوزان في الفيديو: "لأول مرة في حياتي، أسافر بدون حقيبة صغيرة، لذا اضطررت أن أضع كل ممتلكاتي من ذهب وألماظ وفلوس ولاب توب في الحقيبة الكبيرة.
وتابعت، أنها فوجئت بعد ذلك أن حقيبتها سُرقت، لكن الشرطة المصرية استطاعت الوصول إلى السارق بمحل إقامته بمحافظة الشرقية، واستردت كل ممتلكاتها حتى التي تم بيعها.
ووجهت سوزان، الشكر للرجال الشرطة المصرية وإدارة البحث الجنائي لسرعة استجابتهم ومساعدتهم.
كانت سوزان نجم الدين، خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "ابن أصول" بطولة مع حمادة هلال، وأيتن عامر، ومحمد نجاتي، ورانيا منصور، وإيناس كامل، وإسلام إبراهيم، وعماد رشاد، وكريم أبو زيد، ووفاء سالم، وأحمد حلاوة، وأحمد كرارة، وحمزة العيلي، والطفل محمد الفخراني، ولاشينة لاشين، تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد بكير، ومن إنتاج سينرجي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعادة مسروقاتها.. سوزان نجم الدين توجه الشكر للبحث الجنائي بمطار القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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