"حود يمين إلهي تنستر".. بدرية طلبة تعلق على حملة إطلاق GPS بصوتها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

ردت الفنانة بدرية طُلبة على مطالبات الجمهور بشأن إطلاق صوتها على خرائط جوجل Google Maps، وذلك بعدما أطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي حملة لإقناعها بتغريدة، جاء فيها: "الحملة القومية لإقناع بدرية طلبة عمل GPS بصوتها".

وقالت بدرية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها لا تجد أي مشكلة في تلبية رغبة الجمهور، مضيفة: "لو الناس هتتبسط أنا مستعدة جدًا وتحت أمرهم".

وأضافت: "لو تم بالفعل إطلاق صوتي على GPS، هيكون شيءء لطيف، وأنا جاهزة أعمل الحاجة اللي تسعدهم وتضحكهم".

وجاءت مطالبات الجمهور، بعدما أعلنت شركة جوجل الأمريكية، عن إضافة ميزة جديدة للترجمة لتطبيقها خرائط جوجل Google Maps ، تساعد على وصف الطريق بصوت أوضح، مما يساعد الأشخاص على الوصول إلى المكان الذي يرغبونه بشكل أسهل.