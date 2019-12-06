بالفيديو| عاطف الطيب كاد يستبعد شريهان من "جبر الخواطر" لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عرفته كواحد من أهم مخرجي جيله، واختارت أفلامه لتكون ضمن مكتبتها وسط مجموعة تهتم بمشاهدتها ليست كفنانة ولكن كمتفرجة، لم تلتق به سوى في عمل واحد، كانت أيام تصويره كافية لتقع في حب إنسان مخلص لفنه حد الموت، قلما يجود الزمان بمثله، هي النجمة شريهان بطلة آخر أفلام المخرج الراحل عاطف الطيب.

شكّل خبر وفاة الطيب صدمة حقيقية داخل الوسط الفني، وخاصة لمن اقتربوا منه وعاشروه، وفي حوار قديم تحدثت شريهان عن لقائها به في فيلمهما الوحيد "جبر الخواطر"، ووصفته بآخر البشر لها في الدنيا، رغم أن العلاقة بدأت بعدم فهم للفيلم وبموقف كاد يتسبب في استبعادها من العمل، واستبدالها بفنانة أخرى.

تقول شريهان في بداية حديثها عنه "أنا من أشد المعجبات بأفلام عاطف الطيب، كمتفرجة بعيدًا عن شريهان الفنانة، مكتبتي قليل جدا الأفلام اللي بحتفظ بيها لشخصي ومنها أفلامه".

تحكي عن جلسات العمل التي جمعتهما قبل انطلاق تصوير "جبر الخواطر"، وكيف لم تستطع فهم الفيلم، وفي نفس الوقت لم تستطع أن تسأله بعض الأمور التي كانت تدقق فيها قبل أي عمل، فلم تطلب منه أن يكشف عن باقي فريق الفيلم، فقط كانت تجلس وتسمع ما يقول: "مكنتش فاهمة حاجة من الفيلم هو بس اللي فاهم، كان فيه جملة بيقولها أشرف عبدالباقي للبطلة: (عرفتي حكاية النورس اللي فضل يطير وفرد جناحه وطلع للسما، فبتسأله وصل لإيه؟ قالها ده اللي محدش لسه عرفه)، قلت لعاطف مش فاهمة قالي بس أنا فاهم".

تحدثت شريهان عن خوفها من الفيلم الذي لم تفهمه، ولا تعرف كيف ستقدمه؟، خاصة مع ما كان يتردد وقتها بأنها تكرر نفسها بتقديم دور سبق وأدته في فيلم "خللي بالك من عقلك" مع الفنان عادل إمام، شخصية المريضة نفسيًا، معتبرة أن الطيب خاض تحديًا كبيرًا بإسناد الدور لها لتؤدي دور المجنونة، ولم يسنده لممثلة ثانية، قد تكون أبرع منها، حسب قولها.

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لم يكن اختيار الطيب لشريهان لتقدم دور قد يراه البعض شبيهًا بآخر لها، هو التحدي الوحيد الذي خاضه، إذ ظل مُصرًا على التعاون معها رغم ما كان يردده البعض أمامه، بأنها غير ملتزمة ومُدللة تعمل بأموالها، ولا تأتي في مواعيد التصوير المُحددة، ومع انطلاق أول أيام تصوير "جبر الخواطر" هبت العاصفة، وغضب مع تلقيه خبرًا منها يفيد بأنها لن تستطيع المجيء لإصابتها في عينيها، لم يصدق وظن أن ما قيل عنها كان صحيحًا، ففكر في استبعادها.

لم تكتف شريهان وقتها بالاعتذار، وذهبت وهي في طريقها إلى زيارة طبيب العيون، إلى مقر التصوير، ليفاجأ الطيب بالصورة التي عليها عينيها، موضحة "لقى عينيا دم وارمة جدا، وبتنزل دموع، قالي أنا بعتذر لأنه مكنتش مصدق".

اختتمت حديثها عن عاطف الطيب، مؤكدة أنها لا تستطيع وصف الألم الذي تشعر به بسبب رحيله "مش قادرة أوصف الألم مفيش كلام يوصف نزيف قلبي على آخر البشر بالنسبة لشريهان وآخر الناس ليا في الدنيا عاطف الطيب".

شريهان ولدت في مثل هذا اليوم 6 ديسمبر، عشقت الفنان في سن مبكرة، ونجحت في أن تصبح إحدى أشهر نجماته على مستوى التمثيل والاستعراضات، قدمت مجموعة كبيرة من الأعمال المسرحية والسينمائية والتليفزيونية المهمة، من الأفلام: "المرأة والقانون"، "كريستال"، "سوق النساء"، "عرق البلح"، "الطوق والأسورة"، وفي التليفزيون: "نار ودخان"، "دمي ودموعي وابتسامتي"، "حول العالم"، "ألف ليلة وليلة.. الثلاث بنات"، "ألف ليلة وليلة.. عروس البحور"، أما على خشبة المسرح فلها: "علشان خاطر عيونك"، "شارع محمد علي"، "أنت حر"، "سك على بناتك".