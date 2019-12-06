بعد رحيله .. تعرف على سر إنهاء أغاني “شعبولا” بكلمة “بس خلاص” -فيديو

تساءل كثيرون عن سر كلمة “بس خلاص”، التي كان يستخدمها الفنان المصري الراحل شعبان عبد الرحيم معلنا بها ختام أغانيه. وسبق للفنان الشعبي وكشف عن سر الجملة التي دائما ما يرددها في أغنياته، وذلك خلال فيديو نشره موقع “صدى البلد” منذ أشهر خلال تكريمه على مشواره الفني.

وقال شعبان عبد الرحيم خلال الفيديو إنه في بداية مشواره الفني كان يصعد إلى المسرح ويغني ولا يستطيع أن يختم الأغنية بصوته، فاضطر أن يختم أغنياته بقوله “بس خلاص”، حتى تتوقف الفرقة عن العزف، وبالفعل أصبحت لازمة معه حتى وفاته.