بعد شائعة وفاة أبو وديع.. معلومات لاتعرفها عن جورج وسوف

تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، مؤخرًا شائعات حول وفاة سلطان الطرب جورج وسوف إثر أزمة قلبية، لكن سرعان ما تم نفي تلك شائعة من خلال بعض المقربون له معبرين عن أنه يتمتع بصحة جيدة.

وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" لمتابعيها معلومات لاتعرفها عن سلطان الطرب :

كانت انطلاقته الفنيّة مع المواويل التي مهّدت له طريق الفن. في أحد الأيام غنى جورج في حفلة مدرسيّة موالا كان قد حفظه عن والده يقول مطلعه:

سألتها من وين قالت من حاصبيّا

ولمّا غمزت إمها حاص بيّا

ولمّا جيتها بالليل حس بيّا

أتاري الملعون بعدو ما غفي

بعد أن اشتهر جورج وسوف بدأت العروض تنهال عليه في دمشق وهو في بداية العقد الثاني من عمره.

وحقق شهرة كبيرة وعرض عليه أن يسافر إلى لبنان وهو لا يتجاوز السادسة عشر من عمره، فوافق على الفور، ويقال أنه قال: "لقد نمت

على الأرصفة من أجل فني".

بعد ذياع صيته في أرجاء لبنان انهالت عليه الدعوات لإحياء حفلات في المقاهي الليلية والفنادق الفخمة.

فما كان من الفنان جورج يزبك إلا أن ضم جورج وسوف ليرعاه وأبدى إعجابه بهذا "الصوت الموهوب" وقد قدم له ألحاناً من ألحانه وكذلك فعل الفنان وديع الصافي.

أولى حفلاته كانت في أحد فنادق عالية الكبيرة؛ وأخذ يقدم الحفلات في سوريا وفي لبنان وأطلق عليه لقب المطرب المعجزة أو "الطفل المعجزة ".

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في بداية احترافه غنّى للكبار مثل عبد الحليم حافظ أم كلثوم ووديع الصافي.

وفي مطلع التسعينات من القرن المنصرم غنى أغنية كاظم الساهر والتي تناسبت وخامة صوته وأسلوبه في الطرب وهي أغنية سلمتك بيد الله.

وبعدها انتشر أكثر فأكثر بفضل أغانيه الخاصة مثل: الحبايب، دقيت على الأبواب، حلف القمر، بتعاتبني على كلمة... وجميعها من تلحين كبار الموسيقيين من بليغ حمدي، زهير عيساوي، نور الملاّح، شاكر الموجي، سيّد مكّاوي، كان جورج وسوف ملتزما بالأصالة الموسيقية الشرقية، ولا يهتم بكثرة الإنتاج.

تجاوز نشاط جورج وسوف الفنّي حدود بلاده سوريا؛ فقد أقام حفلات في جميع أنحاء العالم العربي، أوروبا، أمريكا، كندا وأستراليا.

وفي عام 1985 غنّى في مهرجان قرطاج في تونس أمام 15 الف من عشّاقه، وقدم ريع الحفلة للأعمال الخيريّة.

أصله من الكفرون الواقعة في طرطوس، انتقل منها إلى مدينة حمص وعاش حياته بين سوريا ولبنان.

تعرّف على زوجته شاليمار حين كان يحيي إحدى الحفلات وكان عمره تقريبا 21 سنة.

تم الزواج المدني في باريس لأن أهل شاليمار لم يكونوا راضين.

وفي أقوال أخرى لما طلبها رفضوه فتزوجها من دون علمهم "خطيفة" كما درج إطلاق هذه العبارة على هذا النوع من الزيجات.

هو أب لثلاثة أولاد هم: وديع، حاتم، وجورج جونيور وابنة واحدة وهي : عيون.

ومن هنا جاء لقب أبو وديع وهو اللقب الأحب إلى قلبه.