تعرف على حقيقة وفاة سلطان الطرب جورج وسوف

تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، مؤخرًا شائعات حول وفاة سلطان الطرب جورج وسوف إثر أزمة قلبية، لكن سرعان ما تم نفي تلك شائعة من خلال بعض المقربون له معبرين عن أنه يتمتع بصحة جيدة.

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ويشار إلى أن لم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض لها سلطان الطرب لمثل هذه الشائعات، حيث أصبح نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي يتبادلون الأخبار المغلوطه بشكل سريع حتى يتم نفيها من قبل الفنان

أو أحد أقاربه وأصدقائه.

يذكر ان كان طرح المطرب جورج وسوف مؤخرًا أغنية "سكت الكلام" تأليف كلمات عاطف يونس، ألحان شاكر الموجى، توزيع طونى سابا، إخراج أحمد المنجد، وظهر فى مشاهد تمثيل الكليب مع سلطان الطرب الفنانين السوريين عابد فهد وميلاد يوسف وتاتيانا مرعب