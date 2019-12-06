صور.. إقبال كبير على محاكاة مقابلات وظائف العلاقات العامة

نظمت مبادرة العلاقات العامة للجميع، برئاسة محمود شافعى، مؤسس المبادرة، أول محاكاة من نوعها لمقابلات وظائف العلاقات العامة بمصر للطلبة والطالبات والخريجين.

تقوم فكرة المحاكاة على تدريب الطلبة والخريجين على كيفية اجتياز

المقابلات الشخصية فى مجالوتأهليهم لها عن طريق إجراء مقابلة مع الراغبين، كنا تم تقييم المتقدمين وفقًا لعدة بنود، وتوجيه عدة أسئلة متخصصة بمجال العلاقات العامة لقياس المستوى المعرفى لهم، وترشيح بعضهم من الحاصلين على تقييمات عالية لخوض إحدى المقابلات الحقيقية بإحدى الشركات المصرية والعمل بها فى حال اجتيازها.

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يذكر أنه حضر المحاكاة عدد كبير من المتقدمين من طلبة وخريجى العلاقات العامة.