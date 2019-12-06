بالصور.. أصحاب السعادة تنافس على جوائز الإسكندرية المسرحي العربي

شارك، أمس الخميس، قسم النقد والدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب بجامعة عين شمس، في فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي بالعرض المسرحي "أصحاب السعادة"، للمخرج محمد هشام.

يشار إلى أن "أصحاب السعادة" تمثيل تغريد النجار، عبدالرحمن أحمد، نهلة عصام، حسن السيد، بسمة يسرى، محمد عصام، إسراء أبو زيد، شيرين يسرى، رنا أمير، ليلة عدنان، شريف

إسماعيل، عبدالغنى حمدى، دنيا إبراهيم، محمد فهمى، إضاءة محمود حجاج، تأليف موسيقى وبيانو أحمد نبيل سيد، ديكور محمود صلاح، ملابس ندى إبراهيم، مساعد مخرج محمد عبدالمنعم، إخراج محمد هشام.

تدور أحداث العرض حول مؤسسة هدفها نشر الخير والسعادة ولكن بطريقة غير شرعية، ويترتب على ذلك

Advertisements

الصراع بين القانون والإنسانية حتى يتم القبض عليهم ويحكم عليهم بالإعدام في نهاية الأحداث ولكن المؤسسة تستمر.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تستمر فعالياته حتى الثامن من ديسمبر الجارى، ويقام المهرجان تحت رعاية د. إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه د. أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبدالعزيز سليمان، نائب رئيس المهرجان أنجي البستاوي، ومدير المهرجان الأستاذ محمد عبدالوهاب.