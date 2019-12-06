قبل انطلاقها بأيام.. علاء الدين في قائمة الأكثر تداولًا على تويتر

دخلت المسرحية الاستعراضية الكوميدية «علاء الدين»، بطولة النجم أحمد عز، ضمن قائمة الأكثر تداولًا في مصر على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، وذلك بعد ساعات من نشر البوستر الدعائي للمسرحية، التي ستعرض بالمملكة العربية السعودية.

يشار إلى أنه من المقرر انطلاق العرض في ديسمبر الجاري بالمملكة العربية السعودية، ضمن عروض موسم الرياض الرفيهي، وتم الاستعانة بفريق متخصص لتقديم المؤثرات المسرحية بطريقة محترفة

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تلائم الأحداث الأسطورية.

يذكر أن مسرحية "علاء الدين"، بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، هشام إسماعيل، محمد جمعة، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، تأليف ورشة كتابية، تضم حسن المهدي، محمد جلال، محمد طلعت، أحمد شيكو وضياء محمد، إخراج مجدي الهواري.