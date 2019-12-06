تعرف على عروض اليوم الثالث من مهرجان الإسكندرية المسرحي

تنطلق عروض اليوم الثالث من فعاليات مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، في تمام الساعة الرابعه عصرًا، وذلك بعرض "الدكتاتور" من دولة لبنان على المسرح الصغير بمكتبة الاسكندرية.

ومن المقرر أن يعقبه عرض "جبر الخواطر" من انتاج المعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية على المسرح الكبير في تمام الساعه السابعة مساءً.

ويشار إلى أن يختتم اليوم بعرض "إصابه شنيعه"

من انتاج الجامعة الأمريكية، وذلك في تمام الساعه التاسعة مساءً على المسرح الصغير بمكتبة الاسكندرية.

يذكر أن انطلق حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي مساء يوم الثلاثاء الماضي ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى يوم 8 من شهر ديسمبر الجاري.