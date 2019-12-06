بالفيديو.. في عيد ميلاد حسناء هوليود الشرق.. أبرز الاستعراضات الفنية لشريهان

يحل اليوم الجمعة عيد ميلاد حسناء هوليود الشرق الـ54 للفنانة شيريهان، التي برعت في المسرح والاستعراضات، وكانت النجمة الأولى في الفوازير بمصر مع الفنانة نيللي، وأصبحت حينها نجمة الشباب الأولى التي يحتذى بها، توقفت عن التمثيل بعد إصابتها بالمرض.

برعت في بدايتها في المسرح في

"سك على بناتك" و"علشان خاطر عيونك" أمام الفنان فؤاد المهندس، ومسرحية "شارع محمد علي" أمام فريد شوقي، عملت في السينما بالعديد من الأدوار السينمائية أهمها "الطوق والإسورة"، و"المرأة والقانون"، "فضيحة العمر"، "عرق البلح"، "ميتفل"، "الحب والرعب" و"خلي بالك من عقلك" وغيرها العديد من الأفلام السينمائية، وبالنسبة للدراما التلفزيونية قدمت العديد من الأدوار التلفزيونية منها "دمي ودموعي وابتسامتي".

تستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها أبرز الاستعراضات الفنية لـ"شريهان":

فوازير "حاجات ومحتاجات"

فوازير "حول العالم"

Advertisements

"افط وانط" من فيلم كريستال

"حمام الهنا" من مسرحية شارع محمد علي

"روزيتا" من مسرحية علشان خاطر عيونك

"بيبه" من فيلم عرق البلح