تراند اليوم : ليلى علوي وشقيقتها مصنع اللبن الفاخر – إتفرج

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة ليلى علوي بصحبة شقيقتها الصغرى لمياء، وهي الصور التي انتشرت أمس، الأربعاء، بمناسبة عيد ميلاد شقيقة ليلى علوي.

ولفت أنظار رواد السوشيال ميديا الشبه الواضح بين الشقيقتين، كما أشاروا إلى شباب ليلى علوي الدائم الذي جعلها تبدو أصغر من شقيقتها الصغرى.

كانت الفنانة ليلى علوي هنأت شقيقتها الصغرى لمياء علوي بمناسبة عيد ميلادها الذي يوافق اليوم 4 ديسمبر، حيث نشرت الفنانة فيديو قصيرا يحتوى على مجموعة صور عائلية للفنانة مع شقيقتها وتحدثت ليلى علوي عن العلاقة القوية التي تجمعها بشقيقتها.

وكتبت: “4 ديسمبر، يوم ما اتولدت أختي الصغيرة كان يوم مهم جدًا في حياتي، ومش ممكن أنساه كنت فرحانة إن بقى ليا أخت، وإني هلعب معاها بس زعلت أوي يوميها عشان ماما باتت في المستشفى، وما كانتش بايتة في البيت بس تاني يوم لما روحت وشوفتها حبيتها على طول”.

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يذكر أن ليلى علوي شاركت مؤخرا في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، والتي تحمل اسم الناقد السينمائي الراحل يوسف شريف رزق الله.