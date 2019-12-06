تراند اليوم : هنا الزاهد تحكي تفاصيل وعكتها الصحية : ماشفتش يوم حلو في شهر العسل

حلت الفنانة هنا الزاهد ضيفة برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة قناة الـ سي بي سي، وتحدثت عن تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة.

وقالت هنا أثناء الحوار إنها بدأت تشعر بالألم فور ركوبها الطائرة، معبرة “اول ما قعدت على الكرسي لاقيت ضهري واجعني وانا عمري ما اشتكيت من ضهري قولت مش مشكلة أول ما الطيارة طلعت أنا صرخت صريخ”.

بينما أكدت إنها اضطرت لاستكمال الرحلة إلى سنغافورة نظرًا لإقلاع الطائرة، حيث قالت :”استحملت لحد ما وصلنا .. وأول ما روحت الأوتيل وقعت على الأرض وقعدت أصرخ من الوجع”.

وتابعت قائلة :”طلعولي كرسي متحرك وأحمد قعد يجري بيا ف الشوارع وهو مش عارف البلد”.