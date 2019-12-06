والدة براد بيت تتدخل في خلافه مع أنجلينا جولي

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كتب امير فتحي في الجمعة 6 ديسمبر 2019 03:55 مساءً - بعد تصاعد الخلاف بين الممثلة العالمية أنجلينا جولي وطليقها الممثل العالمي براد بيت، وتحديداً بسبب تصريحات جولي، ذكر موقع “رادار أونلاين”، أن والدة بيت، جين لم تستطع تحمل المزيد من الفوضى والقسوة والاضطراب التي يواجهها ابنها ، وتتطلَّع لمواجهة جولي وجهًا لوجه تحديدًا عقب تصريحاتها المجحفة بحق ابنها.
وكان تحدث بيت عن أحاسيسه خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أنه حاول خلال السنوات الثلاث الماضية أن يستجمع قلبه بعد انهيار زواجه من جولي، ولكنه الآن بات يجد نفسه “شديد التأثر” وذلك بسبب أطفاله من جولي، على الرغم من عدم قدرته على البكاء لحوالى الـ20 عاماً.
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