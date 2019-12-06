حمدي الميرغني ينشر صورة مع زوجته الفنانة قبل ساعات من ولادتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشر الفنان المصري حمدي الميرغني صورة جمعته بزوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح في المستشفى، وذلك قبل ساعات قليلة من ولادتها لابنتهما “تمارا”.

الميرغني وإسراء ظهرا في الصورة وهما يحملان برواز لاسم ابنتهما “تمارا”، وأطلت إسراء بتيشيرت كشف عن بروز بطنها بشكل كبير.

الفنان أرفق الصورة، التي نشرها، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قال فيه: “الحمد لله والشكر لله، دي آخر صورة لينا مع بعض قبل وصول تمارا بشوية، ربنا يخليها لينا يارب، يخليكي ليا يا مراتي يا أم تمارا يا حبيبتي”.

Advertisements

وكان حمدي الميرغني قد قال، في أول تعليق له بعدما رزق بمولودته الأولى: «الحمد لله والفضل لله، اللهم أنبتها نباتاً حسناً، واجعلها قرة عيننا، وأحفظها وبارك لنا فيها واجعلها من أهل الصلاح والتقوي، شعور غريب أن أسمي يتكتب في خانة الأب».

ونشر صورة جمعته بمولودته، في أول ظهور لها، لكنه حرص على إخفاء ملامح وجهها، كما استعرض من خلال مجموعة صور غرفة مولودته بالمستشفى.