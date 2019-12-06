هنا الزاهد تخضع لعملية جراحية لاستئصال المرارة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية هنا الزاهد عن خضوعها لعملية جراحية لاستئصال المرارة، والتي تسببت لها بآلام شديدة منذ ما يقرب من شهرين، خلال قضائها شهر العسل مع زوجها الفنان أحمد فهمي.

الفنانة المصرية نشرت صورة جمعتها بالطبيب الذي أجرى لها العماية الجراحية، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”، ووجهت الشكر له.

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هنا علقت على الصورة، بقولها: “بعد تعب شهرين ونص محرومة من الأكل اللي بحبه عشان المرارة عايزة أشكر أحسن دكتور محمد حقى على تعبه معايا وأني كل شوية أكلمه حتى بالليل ودايما مرحب جدا أنه يجاوب على كل اسئلتي.. أخيرا الحمد لله شلت المرارة”.

يذكر أن الفنانة المصرية هنا الزاهد كانت قد تعرضت لوعكة صحية شديدة خلال قضائها شهر العسل مع زوجها الفنان أحمد فهمي، حيث شعرت بآلام شديدة فى معدتها وبعد الفحوصات الطبية اكتشفت وجود حصاوى على المرارة، وقد نصحها الأطباء المعالجون بإجراء عملية جراحية لإزالة المرارة، خاصة أنها كانت تعانى من التهابات شديدة فى معدتها.