فضيحة "ووترجيت" في مسلسل قصير على "إتش بي أو"

أعطت محطة "إتش بي أو" الأمريكية الضوء الأخضر لإنتاج مسلسل قصير حول فضيحة "ووترجيت" التي أدت إلى سقوط الرئيس ريتشارد نيكسون، وسيكون من بطولة وودي هارلسون وجاستن ثيرو.

ويحمل المسلسل عنوان "ذي وايت هاوس بلامرز" (سمكريو البيت الأبيض)، وكتبه أليكس جريجوري وبيتر هيوك واضعا سيناريو مسلسل "فيب" الشهير عبر المحطة نفسها.

وسيخرج العمل ديفيد ماندل الذي عمل أيضا على مسلسل "فيب" على ما جاء في المعلومات التي وفرتها المحطة.

ويأتي هذا العمل في حين يواجه الرئيس دونالد ترامب إمكانية عزله بعد 45 عاما على ريتشارد نيكسون.

ويؤدي البطولة الممثل وودي هارلسون وجاستن ثيرو، وسيكون الممثلان منتجين تنفيذيين للمسلسل القصير أيضا.

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وستتركز الحبكة على الخلية السرية التي شكلتها إدارة نيكسون وغالبا ما سميت "ذي وايت هاوس بلامرز"، لأن هؤلاء المسؤولين اختاروا في البداية أن يقدموا أنفسهم على أنهم سباكون.

ودخل رجال أعضاء في هذه المجموعة عنوة إلى المقر الوطني للحزب الديمقراطي الواقع في مبنى "ووترجيت" في مايو/أيار ويونيو/حزيران 1972، لزرع أجهزة تنصت خصوصا.

وسيهتم المسلسل خصوصا بقصة إ. هاورد هانت وج. جوردون ليدي اللذين نسقا العملية.

وبعد توقيف 5 من رجالهم في 17 يونيو/حزيران 1972 لوحق هانت وليدي وحكم عليهما بالسجن.

وكانت تبعات هذه القضية ومحاولات نيكسون إعاقة سير التحقيق أدت إلى إجراءات برلمانية لعزل الرئيس، وقبل انتهاء هذه الإجراءات اختار نيكسون الاستقالة في أغسطس/آب 1974.

وسبق لهذه الفضيحة أن كانت موضع أفلام سينمائية طويلة أشهرها "آل ذي بريزيدانتز من" (1976) من إخراج آلن باكولا الذي نال 4 جوائز أوسكار.