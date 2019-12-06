آلام المرارة وأيام المستشفى.. هنا الزاهد تستذكر شهر العسل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة المصرية هنا الزاهد عن الظروف الصعبة التي مرت بها عقب زواجها من الفنان أحمد فهمي، حسب وصفها، إذ أمضت أياماً ثقيلة في المستشفى خلال شهر العسل وعادت إلى مصر سريعا ولم تكمل إجازتها.

وكان الفنان أحمد فهمي تزوج بالفنانة هنا الزاهد في 11 سبتمبر/أيلول 2019 بعد تأجيله، حيث كان مقررا في نهاية 2018.





وقالت هنا الزاهد، خلال مقابلتها في برنامج الإعلامية "منى الشاذلي" إنها كانت تشعر برهبة يوم زفافها، فكانت يدها ترتعش بلا أسباب، وأضافت: "بصراحة كان إحساسا غريبا.. وحضر حفل الزفاف عدد كبير من الأصدقاء وكنت سعيدة بهم، ولكن كان هناك غرباء في الحفل، وشعرت بالضيق بسبب ممارساتهم وحرصهم على التقاط صور السيلفي معي بفستان الزفاف".

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وتابعت: "ذهبنا إلى جزر المالديف بعد الفرح، لقضاء شهر العسل، فأمضينا 3 أيام، وطلبت من أحمد فهمي عدم نشر صورنا على مواقع التواصل، وبعد ذلك سافرنا إلى سنغافورة، وبمجرد ركوب الطائرة شعرت بألم شديد في ظهري ومناطق متفرقة من جسدي، ثم بدأت أصرخ بشكل هيستيري، وبدأت المضيفات تسأل عن وجود طبيب على متن الطائرة، وتناولت العديد من المسكنات وطلبت من أحمد النزول في أي بلد بسبب شدة الألم".





وأضافت: "بمجرد وصولنا سنغافورة دخلت المستشفى، لنطمئن ما إذا أصبت بتسمم فى المعدة، وقال الطبيب المعالج إنني أعاني من حصوات على المرارة ونصح باستئصالها، وتم حجزي في المستشفى 5 أيام، ومُنعت من تناول الطعام والشراب بسبب التهابات المعدة، لأقطع شهر العسل وأعود إلى مصر سريعا".