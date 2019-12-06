نجاح المساعيد تختارُ فستان زفافها استعدادًا للاحتفال بزواجها.. فيديو!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منذُ إعلانها عقد قرانها على شاب يصغرها بسنوات كثيرة، أصبح الجمهور شغوفًا ومهتمًا بأخبار الشاعرة والإعلامية الأردنية نجاح المساعيد.

فبعد تسريب فيديو من حفل خطوبتها على الضابط الأردني عامر السردي والتأكيد على ارتباطها به، أصبح الجمهور يترقّب أي جديد للإعلامية التي يتابعها الملايين عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول الجمهور فيديو جديدًا يكشفُ أن المساعيد تستعد لزفافها قريبًا، إذ تظهر الشاعرة في الفيديو داخل أحد محلات فساتين الزفاف لتختار فستان زفافها مُعبرةً عن توترها وقلقها قائلةً: " أقولكم شي والله أنا بصورلكم وأنا مستحية".

وأثار الفيديو ردود فعل واسعة ومتضاربة، فوسط التهنئات والتبريكات التي تلقتها المساعيد بسبب اقتراب حفل زفافها، ظهرت بعض التعليقات المسيئة والتي عبّر أصحابها عن صدمتهم لاحتفال المساعيد بزفافها ونيتها ارتداء فستان الزفاف وذلك بسبب فارق السن الذي يصل إلى 10 سنوات بينها وبين زوجها، بالإضافة لأنه زواجها الثاني وأن لديها أبناء.

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وهي التعليقات التي رفضها الكثيرون مُعتبرين أنه لا يوجد ما يمنع احتفالها، مُضيفين أن من حقها العيش بسعادة ولا يحق لأي شخص حرمانها من هذا الأمر أو السخرية منها، خاصةً أنها لا تخالف الشرع ولا المجتمع بهذا الأمر، فيما رأى آخرون أن المساعيد أصبحت تبالغ بعرض حياتها الشخصية بطريقة الدلع على حد قولهم، وهو الأمر الذي لا يناسبها كونها إعلامية وشاعرة ويجب أن تكون أكثر جدية.

وكانت المساعيد قد احتفلت بشهر أكتوبر الماضي بعقد قرانها على ضابط أردني، وتم تسريب فيديوهات من حفل عقد القران دون علمها على حد تعليقها، لتُعلن بعدها ارتباطها رسميًا، وشاركت بعض الفيديوهات التي تجمعها بخطيبها.

وسبق للمساعيد أن تزوجت من رجل الأعمال الليبي وليد السيد وهو ابن عم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وأنجبت منه ولدين هما جابر وسلوان، ثم انفصلت عنه بعد فترة لتعلن مؤخرًا ارتباطها بشكل رسمي.

ونجاح المساعيد هي شاعرة وإعلامية أردنية وتحمل الجنسية الإماراتية، واحتفلت بعام 2006 بزواجها من وليد السيد في مدينة سرت الليبية، وتفرّغت حينها لحياتها العائلية، قدّمت خلال مسيرتها عددًا من البرامج وأصدرت عددًا من الدواوين الشعرية.