بدور البراهيم: هند القحطاني "منبوذة".. وهكذا ردّت الأخيرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اشتعلتْ حدّة الخلافات بين السعوديتين الفاشينيستا بدور البراهيم، والناشطة هند القحطاني، بعد هجوم الأولى الحاد على رقصة الثانية، والتي وصفتها بالجريئة، لتخرج هند بتصريحات سيئة تُشكّك في جنسية "بدور" وتصفها بالمجنَّسة، بل وتعيب في أصلها.

بدور البراهيم رأت أنها أخطأت حينما انتقدت هند القحطاني، على رقصتها الجريئة، حيث إنها هربت من بلادها إلى إحدى دول أوروبا لتعيش حريتها التي تريدها، فاعتذرت بدور عن انتقادها لها، منوّهةً بأنها لم يكُ ينبغي النصح لفتاة "منبوذة" من بلادها بحسب قولها، واصفةً إياها بالمجنونة التي رُفع عنها القلم.

فيديو طويل، استرسلتْ فيه الفاشينيستا بدور البراهيم حديثها عن نصحها لمواطنتها الناشطة هند القحطاني، موجّهةً اعتذارها في البداية لنفسها، لأنها نصحت إنسانة مجنونة ومرفوعًا عنها القلم، وأنها إنسانة ليست مُحجّبة بحجاب الإسلام، الذي هو حرية شخصية لا يجبر أحدٌ عليه بغير اقتناع.

وقالت بدور خلال الفيديو التي بثّته على حسابها الشخصي، ونقلته عنها إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير على "إنستغرام": "أنا إنسانة مو محجبة الحجاب الإسلامي… وهذه حرية شخصية وما أشجع البنات عليه وما حد يقتدي فيني.. لما بسافر برمي العباية والطرحة.. ما حد يقتدي فيني وكل واحد عقله في رأسه يعرف خلاصه.. والله يهديني.. وبعرف إن هذا الشيء غلط".

وعادت بدور في حديثها إلى هند مرة أخرى، قائلةً: "إنتي واحدة مطرودة ومنبوذة وعايشة لوحدها، المجنونة ما في خير تنصحيها أو تذكري اسمها.. فاهمة عليا، أنا مجنسة وإنت إمعة وحرام أضيع وقتي مع واحدة مجنونة مثلك".

وتابعت بدور، أنها إنسانة والداها وُلِدوا في الحساء وأصلهما من العنوز وجينا، وليست مجنّسة أو مولودة بسوريا كما ادّعت هند عليها، وأن أصل عائلتها متاح على الإنترنت دون أن تدافع عن نفسها، وأنهت حديثها بأنها تزوجت ولديها أبناء لكنها انفصلت.

وكانت الفاشينيستا بدور البراهيم نشرت مقطع فيديو انتقدت خلاله، تصرفات هند القحطاني ونشرها مقاطع الفيديو التي تستفزُّ الجمهور والمواطنين.

وقالت بدور خلال المقطع الذي نشرته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات": "أنت تعاندين نفسك وتحاربيها، وهذا ليس حلاً، وأنا لن أخاطبك بالدين ولا من أي جانب، أنا هتكلم من جانب فطرتك وأقول لك ارجعي لفطرتك".

وأضافت: "تجلسي بينك وبين نفسك، وأنا متأكدة يا هند أنك ستبكين كل آخر ليل"، مضيفة: "أنا بطلع شعري وأنا بكامل زينتي، كل ليلة أبكي وأقول يارب اهديني، لكن أنت تبالغين في تصرفاتك وتتحدين وتصارعين نفسك".

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وردّت هند القحطاني على هجوم بدور البراهيم، حول رقصتها الجريئة، التي استفزّت مواطنيها من السعودية، قائلةً: "بدور البراهيم العنزي.. المجنسة المسكينة اللي أصلها عنوز الرقة بسوريا.. لاحظوا لهجتها مختلطة بين الكويتية والسعودية عشان تخفي أصلها الرقاوي.. وهذا ليس استنقاصًا من عنوز الرقة هم على العين والرأس، لكن أنت ليش ما تعترفين بأصلك الرقاوي؟".

وأضافت: "المريضة سكت لها وسحبت عليها السيفون لأني عارفة إنها نكرة وتبي تتسلق على أكتافي.. المسكينة لها تفحط بتويتر من عام 2012 والمضافين عندها 3000 فقط، يعني ضاحكة عليكم بسناب لما تدعي إن متابعينها كثير، الكتاب باين من عنوانه يا بيبي".

واستطردت القحطاني: "إيش دخلك أطلب 200 ألف دولار للظهور في التلفزيون والرد على الإساءات لي اللي يتناقلها عني المتردية والنطيحة وأنت منهم.. إيش اللي خلاكي تزيدين وتردين"

ووجّهت تهديدًا مباشرًا لبدور قائلةً: "والله لوعاد ذكرتي عيالي على لسانك لأفضحك وأعرف الناس على حقيقتك النتنة، وإيش تسوين من خلف الستار".

وتابعت: "أحب أقول لك إن أولادي فخورين بأمهم، أنا ربيتهم على احترامي واحترام كل النساء فهم ينظرون لكل امرأة على أنها إنسانة حرة مستقلة".

واختتمت: "تحاولين أنت وأمثالك التقليل من شأني لرفع شأنك.. هزلت، ما بقي إلا أنت وأشكالك تزايدون على أمومتي، الشخص السيئ هو اللي إذا جلس مع أبنائه ليس له حديث إلا احتقار المرأة".