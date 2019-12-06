فن ومشاهير

قبل انطلاقها بـ أيام.. "علاء الدين" لـ أحمد عز فى قائمة البحث على تويتر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاقها بـ أيام.. "علاء الدين" لـ أحمد عز فى قائمة البحث على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت  المسرحية الإستعراضية الكوميدية "علاء الدين" بطولة النجم أحمد عز، ضمن قائمة الأعمال الصادرة فى البحث على موقع  التواصل الاجتماعي"تويتر"، وذلك بعد يوم واحد من نشر البوستر الدعائي للمسرحية الذى تصدره النجم أحمد عز، والمسرحية مقرر عرضها ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية .

79508780_2540733809479572_5018906204361981952_n
 

يشار إلى أن من المقرر انطلاق العرض في ديسمبر الجاري بالمملكة العربية السعودية ضمن عروض موسم الرياض الترفيهي، وتم الاستعانة بفريق متخصص لتقديم المؤثرات المسرحية بطريقة محترفة تلائم الأحداث الأسطورية.

يذكر أن مسرحية "علاء الدين" بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، هشام إسماعيل، محمد جمعة، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، تأليف ورشة كتابية تضم حسن المهدي، محمد جلال، محمد طلعت، أحمد شيكو وضياء محمد إخراج مجدي الهواري.

78846147_10157698749476655_5651842254734622720_n
 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قبل انطلاقها بـ أيام.. "علاء الدين" لـ أحمد عز فى قائمة البحث على تويتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا