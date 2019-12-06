شكرا لقرائتكم خبر عن قبل انطلاقها بـ أيام.. "علاء الدين" لـ أحمد عز فى قائمة البحث على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت المسرحية الإستعراضية الكوميدية "علاء الدين" بطولة النجم أحمد عز، ضمن قائمة الأعمال الصادرة فى البحث على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، وذلك بعد يوم واحد من نشر البوستر الدعائي للمسرحية الذى تصدره النجم أحمد عز، والمسرحية مقرر عرضها ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.





يشار إلى أن من المقرر انطلاق العرض في ديسمبر الجاري بالمملكة العربية السعودية ضمن عروض موسم الرياض الترفيهي، وتم الاستعانة بفريق متخصص لتقديم المؤثرات المسرحية بطريقة محترفة تلائم الأحداث الأسطورية.

يذكر أن مسرحية "علاء الدين" بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، هشام إسماعيل، محمد جمعة، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، تأليف ورشة كتابية تضم حسن المهدي، محمد جلال، محمد طلعت، أحمد شيكو وضياء محمد إخراج مجدي الهواري.



