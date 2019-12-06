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شكرا لقرائتكم خبر عن غنى ولعب وتنطيط.. شاهد دندنة شام الذهبى وأخويها التوأم لأغنية My Way والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل شام الذهبى، ابنة الفنانة السورية أصالة، إبراز موهبتها فى الغناء ومشاركتها مع متابعيها عبر منصات السوشيال ميديا، حيث تحظى فيديوهات شام التى تدندن خلالها بعض الأغنيات سواء كانت لوالدتها أو لمطربين آخرين عرب وأجانب، على إعجاب الآلاف من متابعيها.
شام الذهبى، شاركت متابعيها عبر ستورى إنستجرام، مقاطع فيديو أثناء أدائها أغنية "My Way" للمغنى والممثل الأمريكى الراحل فرانك سيناترا، وهى أغنية طرحت عام 1969، فى البداية كانت تغنى شام أغنية "My Way" فى أحد المطاعم، ثم تلتها بفيديوهات أخرى وهى تردد كلمات نفس الأغنية بمشاركة أخويها آدم وعلى فى المنزل.
شام الذهبى تدندن أغنية my way فى أحد المطاعم
كلمات أغنية "My Way"، للمغنى والممثل الأمريكى الراحل فرانك سيناترا، هى:
شام الذهبى تدندن أغنية my way فى المنزل مع أخويها
And now, the end is near
And so I face the final curtain
My friend, I'll say it clear
I'll state my case, of which I'm certain
I've lived a life that's full
I've traveled each and every highway
But more, much more than this
I did it my way
Regrets, I've had a few
But then again, too few to mention
I did what I had to do
And saw it through without exemption
I planned each charted course
Each careful step along the byway
And more, much more than this
I did it my way
Yes, there were times, I'm sure you knew
When I bit off more than I could chew
But through it all, when there was doubt
I ate it up and spit it out
I faced it all and I stood tall
And did it my way
I've loved, I've laughed and cried
I've had my fill my share of losing
And now, as tears subside
I find it all so amusing
To think I did all that
And may I say - not in a shy way
Oh no, oh no, not me
I did it my way
For what is a man, what has he got
If not himself, then he has naught
To say the things he truly feels
And not the words of one who kneels
The record shows I took the blows
And did it my way
Yes, it was my way
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