شكرا لقرائتكم خبر عن غنى ولعب وتنطيط.. شاهد دندنة شام الذهبى وأخويها التوأم لأغنية My Way والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل شام الذهبى، ابنة الفنانة السورية أصالة، إبراز موهبتها فى الغناء ومشاركتها مع متابعيها عبر منصات السوشيال ميديا، حيث تحظى فيديوهات شام التى تدندن خلالها بعض الأغنيات سواء كانت لوالدتها أو لمطربين آخرين عرب وأجانب، على إعجاب الآلاف من متابعيها.

شام الذهبى، شاركت متابعيها عبر ستورى إنستجرام، مقاطع فيديو أثناء أدائها أغنية "My Way" للمغنى والممثل الأمريكى الراحل فرانك سيناترا، وهى أغنية طرحت عام 1969، فى البداية كانت تغنى شام أغنية "My Way" فى أحد المطاعم، ثم تلتها بفيديوهات أخرى وهى تردد كلمات نفس الأغنية بمشاركة أخويها آدم وعلى فى المنزل.



شام الذهبى تدندن أغنية my way فى أحد المطاعم

كلمات أغنية "My Way"، للمغنى والممثل الأمريكى الراحل فرانك سيناترا، هى:



شام الذهبى تدندن أغنية my way فى المنزل مع أخويها

And now, the end is near

And so I face the final curtain

My friend, I'll say it clear

I'll state my case, of which I'm certain

I've lived a life that's full

I've traveled each and every highway

But more, much more than this

I did it my way

Regrets, I've had a few

But then again, too few to mention

I did what I had to do

And saw it through without exemption

I planned each charted course

Each careful step along the byway

And more, much more than this

I did it my way

Yes, there were times, I'm sure you knew

When I bit off more than I could chew

But through it all, when there was doubt

I ate it up and spit it out

I faced it all and I stood tall

And did it my way

I've loved, I've laughed and cried

I've had my fill my share of losing

And now, as tears subside

I find it all so amusing

To think I did all that

And may I say - not in a shy way

Oh no, oh no, not me

I did it my way

For what is a man, what has he got

If not himself, then he has naught

To say the things he truly feels

And not the words of one who kneels

The record shows I took the blows

And did it my way

Yes, it was my way