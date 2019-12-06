شكرا لقرائتكم خبر عن والدة براد بيت تتدخل فى الخلاف بين ابنها وأنجيلينا جولى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدخلت والدة النجم العالمى براد بيت "جين"، لإنهاء الخلافات المستمرة بين ابنها، وطليقته النجمة أنجلينا جولى، وتسعى لمواجهتها وجها لوجه بعد تصريحاتها المسيئة لأبنها.
ولم تستطع "جين" تحمل المزيد من الفوضى والقسوة والاضطراب التي يواجهها ابنها، مؤخرا وحرمانه من رؤية أطفاله كثيرا، وفقا لموقع "رادار أون لاين".
وكان تحدث بيت عن أحاسيسه خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أنه حاول خلال السنوات الثلاث الماضية أن يستجمع قلبه بعد انهيار زواجه من جولي، ولكنه الآن بات يجد نفسه "شديد التأثر" وذلك بسبب أطفاله من جولي، على الرغم من عدم قدرته على البكاء لحوالى الـ20 عاماً.
وانتشرت تقارير سابقة تفيد أن "جين" تلوم النجمة الأمريكية إزاء المشاكل التي يواجهها "براد" في حياته عقب حادثة طلاقهما، بالإضافة إلى الوقت القصير المسموح قضائه برفقة أطفالهم، عوضًا عن طريقة التعامل القاسية تجاه ولدها.
يذكر أن "جولي" و"براد" خاضا معركة مريرة بشأن حضانة أطفالهما القاصرين، بينما توجَّه ابنهم الأكبر "مادوكس" (18 عامًا) لإكمال دراسته في إحدى جامعات كوريا الجنوبية.
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