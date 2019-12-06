شكرا لقرائتكم خبر عن حفل "مدل بيست" بالرياض.. المهرجان الموسيقى الأكبر فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد العاصمة السعودية الرياض مهرجان الموسيقى "مدل بيست"، الذى يقام لأول مرة فى العالم، فى الفترة بين 19 و21 ديسمبر الجارى، يتسع لحوالى 70 ألف شخص.

ويعد المهرجان الذى يجمع الموسيقى والفن والثقافة، الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط، والحدث العالمي الأبرز، حيث يأتى تتويجا لنجاح موسم الرياض الذى تجاوز عدد زواره حاجز 10 ملايين زائر.

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وسيشمل المهرجان 18 عنوانا عالميا و28 عرضا بما فى ذلك Afrojack وCamelphat وJ Balvin وTiësto.

ومن أبرز الضيوف كل من: ديفيد غيتا، ومارتن جاريكس، وستيف أوكي، بالإضافة إلى 24 من الفنانين المحليين والإقليميين، مثل EDM DJ Cosmicat و DJ Duo Dish Dash، إضافة إلى عدد من الفنانين العالميين الآخرين الذين ستعلن مشاركتهم خلال الأيام القادمة.

وقال الفنان العالمي ستيف أوكي: عندما دعيت إلى مهرجان MDL Beast في الرياض، شعرت بسعادة غامرة بأن يصبح هذا المهرجان في المملكة، سيكون حدثًا رائعًا مع الكثير من الأعمال والكثير من الأسماء الجديدة، ولا يمكننا الانتظار لنكون جزءًا من هذه التجربة الاستثنائية.

من جهته، قال أحمد العماري، دي جي وعضو فريق المهرجان: MDL Beast أكثر من مجرد مهرجان موسيقي، فهو منصة تضم العديد من المشاريع بما في ذلك الأحداث الموسمية المحلية والعالمية الجارية، وقنوات الإنترنت والإذاعة، واستوديوهات التسجيل، ومؤسسات غير ربحية تروج لتعليم الموسيقى.