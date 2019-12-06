شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أنغام تطرب السعوديين فى موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت المطربة أنغام، حفلا غنائيا، أمس الخميس، ضمن فعاليات موسم الرياض، على خشبة مسرح أبو بكر سالم بقيادة المايسترو هانى فرحات تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ.

ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #انغام_فى_الرياض بعد نجاح حفلها بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر .

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وقدمت أنغام فى الحفل عددا من أبرز أغانيها منها: "حالة خاصة جدا" "بقول نسياك"، "ولا دبلت"، "هدنة"، "روحى وسنيني"، "اساميك الكتيرة"، "حبايبنا" و"هبدأ من الآخر".

من جانبها نشرت لطيفة التونسية، عبر حسابها الشخصى على "تويتر"، تغريدة تعليقا على حفل أنغام فى موسم الرياض، وكتبت: "الله الله الله على السلطنة والجمال يا نغومة يا حبيبة قلبى، طرب وسلطنة وشياكة بحبك وبفتخر بيكى يا عظيمة، برافوووووووو ربنا يحميكي، موسم الرياض".