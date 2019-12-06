كتب امير فتحي في الجمعة 6 ديسمبر 2019 02:55 مساءً - أعلنت منظمة “مختلف” التي ترعى نشاطات المتحولين جنسيًا والشواذ، أنها حصلت على تصريح قانوني لممارسة نشاطها، كأول منظمة سعودية للدفاع عن الشواذ والمتحولين جنسيًا، الأمر الذي أثار غضباً واسعاً في الشارع السعودي.
وكتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي :”منظمة “مختلف” هي أول منظمة سعودية تمثل وتدعم حقوق الأفراد مثليي ومثليات الجنس، والعابرين والعابرات جنسيًا، والكوير، واللاجنسيين، والبايسكشوال، وجميع أفراد مجتمع الميم”.
وأضافت :”لا صحة للأخبار المتداولة بأن المنظمة تلقت الدعم والموافقة من الحكومة السعودية، منظمة “مختلف” منظمة مسجلة في دول الاتحاد الأوروبي، وتعتزم المنظمة فتح مراكز وفروع تابعة لها في كل من بريطانيا، السويد، كندا وأمريكا”.
كانت هذه تفاصيل خبر غضب واسع في السعودية بعد إعطاء تصريح عمل لمنظمة تدعم المثليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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