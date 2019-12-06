فن ومشاهير

وفاء الكيلاني تفاجئ الجمهور بلوكها الجديد

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نوارة 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الجمعة 6 ديسمبر 2019 02:55 مساءً - فاجأت ال​إعلام​ية المصرية ​وفاء الكيلاني​ الجمهور بلوك شعرها الجديد، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة من أحدث جلسة تصوير لها ظهرت فيها بشعر طويل على عكس العادة التي ظهرت فيها خلال السنوات الماضية بشعر قصير.
وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع لوكها الجديد هذا، إذ أعربوا عن إعجابهم بإطلالتها.


ومن ناحية أخرى، يبتعد الممثل السوري تيم حسن وزوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني عن الأضواء في هذه الفترة ويمضيان معاً أوقاتاً ممتعة بعد انشغالهما لفترة طويلة في أعمالهما، ولكن الكيلاني فاجأت الجمهور وشاركت متابعيها بيومياتهما من النادي الرياضي، ونشرت الكيلاني عبر خاصية القصص صورتها مع تيم من داخل النادي الرياضي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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