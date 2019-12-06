شاهد.. سودانية تفوز بلقب عارضة العام!

كتب امير فتحي في الجمعة 6 ديسمبر 2019 02:55 مساءً - فازت عارضة الأزياء الأوسترالية السودانية الأصل Adut Akech بلقب عارضة أزياء العام في حفل جوائز الأزياء البريطانية 2019،

ونجحت العارضة السودانية الاصل بالتفوق على أهم عارضات الأزياء كجيجي حديد وبيلا حديد، وغيرهما من أيقونات الموضة.

ولدت Adut Akech في الخامس والعشرين من كانون الثاني ، ديسمبر 1999 في جنوب السودان ولكنها ترعرعت في بلدة Kakuma في كينيا. انتقلت Akesh إلى أستراليا مع والدتها كلاجئة عندما كانت في السابعة من عمرها فقط واستقرت في عاصمة جنوب أستراليا أدلايد.

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واللافت أن Akech لم تنس أصولها الجنوب السودانية بل على العكس لا تزال تملك مودة كبيرة لبلدها الأم بحيث قالت أنها مصممة على العودة يوماً ما وبناء مدرسة هناك.

وكانت معروفة في أدلايد باسم Mary لأن أساتذتها كان يصعب عليهم أن يلفظوا اسمها الحقيقي، غير أنها عادت لتعتمد اسمها الحقيقي Adut بعد دخولها عالم الأزياء.

وبالرغم من رفضها من قبل عدة وكالات محليّة لعرض الأزياء عندما كانت في عمر 13 والـ14 إلا أن Adut استطاعت أن تبدأ مهنتها في عمر 16 عبر وكالة أزياء أسستها والدتها في سيدني باسم Chadwick Models.