رانديب هودا يتعرض للإصابة أثناء التصوير

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

أصيب الممثل الهندي رانديب هودا إصابة بسيطة في كتفه، وذلك خلال تصويره لأحد المشاهد من مشروعه السينمائي الجديد Radhe: Your Most Wanted Bhai.

وفقًا لتقرير نشرته وكالة الأنباء الهندية IANS، عانى الممثل من خلع بسيط في كتفه قبل يومين وتم نقله إلى مستشفى Dubirubhai Ambani. بعد العلاج، وهو في حالة أفضل الآن.

يشارك في بطولة الفيلم الجديد سلمان إلى جانب ديشا باتاني التي تلعب دور البطولة، ويلعب رانديب هودا دور الخصم في الفيلم، ووفقًا لتقرير missmalini الهندي.

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بالنظر إلى فيلم سلمان خان، من المؤكد أننا سنرى الكثير من الحركة في الفيلم، ووفقًا للتقرير المذكور أعلاه، يوجد فريق حيلة كوري مدعم لتصميم تسلسل أفلام الحركة.

وفي السياق، يعمل أيضا سلمان على بطولة “دابانج 3” وهو يعد الجزء الثالث من سلسلة الإثارة البالغة، من بطولة النجم الهندي الكبير سلمان خان، الذي يلعب فيه شخصية ضابط يدعى “شولبول باندي”، حيث لا يمكن للمعجبين الانتظار لمشاهدة شخصياتهم الحبوبة “باندي” على الشاشة مرة أخرى.

على جبهة العمل، يعمل في فيلم “آج كال” جنبا إلى جنب مع كارتيك اريان وسارة على خان.