أحلام تحيي حفل غنائي كبير في عمان.. وإطلالتها تثير الانتقادات.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة الإماراتية أحلام حفلا غنائيا كبيرا في دار أوبرا سلطنة عمان، وذلك يوم الخميس 5 ديسمبر.

أحلام أطلت خلال الحفل بفستان طويل مطبع برسومات ملونة، من تصميم زهير مراد، وعلى الرغم من أناقة الفستان، إلا أنها تعرضت للانتقادات من جمهورها، الذين أكدوا أن الفستان لا يليق بحفل في دار الأوبرا، وأنه يليق أكثر بحفل عشاء أو غداء.

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الفنانة الإماراتية قدمت خلال الحفل باقة كبيرة من أجمل أغانيها، والتي شهدت تفاعلا كبيرا من جمهورها، وشاركت أحلام متابعيها بمجموعة صور من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “من حفلي ٥ ديسمبر في دار الاوبرا السلطانية في مسقط #احلام”.

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد تألقت في ثاني حلقات العروض النهائية من برنامج المواهب The Voice، بإطلالة شديدة الأناقة من توقيع المصمم زهير مراد، حيث أطلت خلال الحلقة بفستان أسود طويل منفوش من أسفل، ولفت حزام ذهبي حول خصرها، وارتدت فوقه جاكيت أنيق بلون جلد النمر.

الفنانة الإماراتية أكملت إطلالتها بمجوهرات أنيقة، وتزينت بمكياج ترابي قوي، وتركت شعرها منسدلا على كتفها.