وفاة "ملكة الكوميديا البلغارية" ستويانكا موتافوفا عن 97 عاما

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رويترزالجمعة 2019/12/6 03:03 م بتوقيت أبوظبي
الممثلة البلغارية ستويانكا موتافوفا
توفيت، الجمعة، الممثلة البلغارية ستويانكا موتافوفا، إحدى أقدم ممثلات العالم عن 97 عاماً.
واشتهرت موتافوفا بلقب ملكة الكوميديا البلغارية، وبدأت التمثيل عام 1945 عندما لعبت دور خادمة في مسرحية "حيل سكابين" لموليير.
وذاع صيتها في بلغاريا بعدما شاركت في عدة أعمال كوميدية وبرامج ترفيهية تلفزيونية، وقامت بجولة في مسارح أمريكا الشمالية وأوروبا وهي في سن الـ94.
وظلت موتافوفا تمارس مهنة التمثيل حتى قبل شهور قليلة من وفاتها، وحصلت على العديد من الجوائز على مدار مشوارها الفني الطويل.
وقال رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، الجمعة، متحدثاً عن الممثلة الراحلة: "رحلت إنسانة طيبة للغاية، كانت دائما أحد رموز المسرح البلغاري".
ويعتقد أن موتافوفا كانت أكبر الممثلات سنا بعد وفاة الممثل الروسي فلاديمير زلدين في عام 2016 عن 101 عام.
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