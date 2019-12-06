طاقمُ عروس بيروت يحتفلون بعيد ميلاد تقلا شمعون.. شاهدي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفل طاقمُ عمل مسلسل "عروس بيروت" بعيد ميلاد الفنانة اللبنانية تقلا شمعون، والتي تجسّد دور الست ليلى في العمل، ويظهر في الفيديو الذي نشره الفنان جو طراد الذي يجسّد دور "خليل الضاهر" الفنانة شمعون وهي ترقص وسط عدد من نجوم المسلسل اللبنانية كارمن بصيبص "ثريا"، والسوري فارس ياغي "هادي" بالإضافة إلى اللبناني جاد أبو علي "جاد" واللبنانية رانيا سلوان "الخالة داليا".

ويظهر طراد في الفيديو قائلًا عيد ميلاد "أمنا"، وسط أجواء من الفرح والسعادة، كما نشر الفنان السوري علاء الزعبي والذي يجسّد شخصية طلال صديق العائلة في العمل صورةً تجمعه بشمعون مهنئًا إياها بمناسبة عيد ميلادها.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو الذي أظهر الجانب الشخصي من طاقم العمل وسط تساؤلات عن فارس "ظافر العابدين" ونايا "مرام علي" زوجة خليل، مشيدين بتفاعلهم وجمال الفيديو.

وعلى صعيد آخر وصلت أحداث الجزء الأول من العمل إلى نهايته وسط تسارع للأحداث، حيث شهدت الحلقات الأخيرة العديد من التفاصيل فبعدما قام آدم العساف "محمد الأحمد" بفضح العائلة وكشف أنه الابن غير الشرعي لفوزي الضاهر خلال حفل زفافه وانكشاف الأمر في جبيل بشكل رسمي.

قرّر فارس الضاهر ووالدته الست ليلى التصدي لكل ما يفعله آدم ومحاربته بشكل علني، فيما بدأت مشاعر الغيرة تتسلل إلى قلب فارس من محامي ثريا والذي يتواجد إلى جانبها بشكل مستمر مُظهرًا مشاعر مختلفة.

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أمّا أبرز الأحداث فهي العلاقة التي بدأت بين الخالة داليا وطلال حيث جمعتهما علاقة مميزة وطريفة جعلتهما يتصدّران حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الدور المميز الذي يقدّمه كل من علاء الزعبي وداليا سلوان.

هذا وبدأ طاقم العمل تصوير أحداث الجزء الثاني منه والذي من المفترض أن يتكوّن من 90 حلقة ويُعرض بعد شهر رمضان المقبل، فيما يُتوقّع أن ينتهي الجزء الأول من العمل عند الحلقة 90 أيضًا وبذلك يتبقّى ما يقارب الـ 20 حلقة.

ويروي مسلسل عروس بيروت المأخوذ من المسلسل التركي عروس اسطنبول قصة حب فارس وثريا وما تواجهها من أزمات بالإضافة لقصة عائلة الضاهر والست ليلى التي تحاول أن تحافظ على أسرتها وأولادها.