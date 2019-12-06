هنا الزاهد تكشفُ كواليس زفافها لأول مرّة: "ضربت واحد في القاعة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - روت الفنانة المصرية هنا الزاهد، لأول مرة كواليس يوم زفافها على الفنان أحمد فهمي وفترة شهر العسل التي شهدت العديد من الأزمات منذ إعلانها الزواج، بجانب تعرُّضها لوعكة صحية شديدة أدت لإجرائها عملية جراحية منذ أيام لاستئصال المرارة.

وقالت هَنا في تصريحات تلفزيونية لها: " في يوم الفرح أحمد فهمي كان في حمام السباحة، و كان عنده صداع طول اليوم".

فيما كشفت "الزاهد" لأول مرة، عن المواقف المحرجة التى تعرّضت لها يوم الزفاف قائلةً:" فستان الفرح اتقطع أول لما دخلت القاعة، وأي حاجة كانت بتحصل في الفرح مكنتش بركز"، مضيفةً:" أنا كنت مبسوطة جدًا في الفرح، وخلال التصوير أحمد كان بيضحكني".

وأضافت هنا أن هناك بعض الأمور التي لم تدرك كيف حدثت:" فيه واحد ضربته في الفرح وكان عايز يتصور بالعافية ومكنتش أعرفه، وكان فيه ناس كتير منعرفهاش في الفرح".

فى هذا السياق، تحدّثت هنا عن الفترة الأولى من الزواج قائلةً:" أول ثلاثة أيام في شهر العسل كانت فترة جميلة، وقمنا بقضائها في جزر المالديف"، وتابعت مازحة: "لم أر يوم عدل من يوم جوازي".

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أمّا عن تعرُّضها للأزمة الصحية المفاجئة أثناء فترة شهر العسل، قالت هنا :"أكدت على أحمد عدم نشر صور الرحلة عبر السوشيال ميديا، وبعد ذلك سافرنا إلى سنغافورة، وبمجرد ركوب الطائرة شعرت بألم شديد في ظهري، ثم بدأت أصرخ بشكل كبير وأشعر بآلام متفرقة بجسدي، وبدأت المضيفات تسأل إذا تواجد دكتور على متن الطائرة، وتناولت العديد من المسكنات وطلبت من أحمد ننزل في أي بلد بسبب عدم احتمالي للألم".

وأكملت: "عقب وصولي لسنغافورة سقطت على الأرض وصرخت بشكل كبير وجسمي سخن جدًا، وأحضر أحمد كرسيًا متحركًا من الفندق وبدأ يجري في الشارع وأنا أصرخ نبحث عن مستشفى".

واختتمت هنا قائلةً، دخلت المستشفى وأكد الأطباء عدم وجود تسمم، ولكن أعاني من حصوات على المرارة ويجب استئصال المرارة، ومكثت في المستشفى لمدة خمسة أيام، وتم منعي من الطعام والشراب بسبب وجود التهاب شديد في معدتي، ولم نستطع إكمال رحلة شهر العسل وعُدنا إلى مصر بناء على طلب الدكتور".