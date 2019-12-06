شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وفاة ملكة الكوميديا البلغارية ستويانكا موتافوفا عن عمر 97 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت الممثلة البلغارية ستويانكا موتافوفا، اليوم الجمعة، أحد أقدم ممثلات العالم عن عمر ناهز 97 عاما.

واشتهرت موتافوفا بلقب ملكة الكوميديا البلغارية وبدأت التمثيل فى 1945 عندما لعبت دور خادمة فى مسرحية "حيل سكابين" لموليير.



ستويانكا موتافوفا

وذاع صيتها فى بلغاريا بعدما شاركت فى عدة أعمال كوميدية وبرامج ترفيهية تلفزيونية وقامت بجولة فى مسارح أمريكا الشمالية وأوروبا وهى فى سن الرابعة والتسعين.

وظلت موتافوفا تمارس مهنة التمثيل حتى قبل شهور قليلة من وفاتها وحصلت على العديد من الجوائز على مدار مشوارها الفنى الطويل.

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النجمة الراحلة ستويانكا موتافوفا

وقال رئيس الوزراء البلغارى بويكو بوريسوف اليوم الجمعة متحدثا عن الممثلة الراحلة "رحلت إنسانة طيبة للغاية، كانت دائما أحد رموز المسرح البلغاري".

ويعتقد أن موتافوفا كانت أكبر الممثلات سنا بعد وفاة الممثل الروسى فلاديمير زلدين فى 2016 عن 101 عام.



ستويانكا موتافوفا

وصرحت لرويترز فى مقابلة أجريت معها قبل عامين أنها لم تندم أبدا على قرار امتهان التمثيل، وقالت خلال المقابلة "لو عدت لسن العشرين مجددا لاخترت أن أكون ممثلة أيضا".