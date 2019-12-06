شكرا لقرائتكم خبر عن فراشة المسرح.. أبرز محطات شيريهان فى عيد ميلادها الـ55 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت الأنظار بطلتها الرقيقة الساحرة، وتربعت على عرش الشهرة مبكرًا، كما لمع اسمها فى عالم الفن وصعدت سُلم الشهرة بأقصى سرعة، استطاعت أن تتعمق فى قلوب الملايين بشقاوتها وابتسامتها الجذابة، إنها الفنانة شريهان، التى تميزت بالأنوثة والخفة والدلع منذ أن أطلت على شاشات السينما والمسرح والتلفزيون.

اليوم عيد ميلاد شيريهان الـ55، التى أمتعتنا بفنها الراقى وليالى "ألف ليلة وليلة" والفوزاير، وغيرها من الأعمال التى مازالت فى الأذهان والقلوب، ونرصد فى يوم ميلادها أهم المحطات فى حياتها:

- درست القانون بعد وفاة والدها، وحدوث أزمة كبيرة بعد رفض أهل والدها الاعتراف بها، بسبب أن والدتها كانت متزوجة من والدها عرفياً، شقيقها هو عازف الجيتار عمر خورشيد، وتزوجت من رجل الأعمال علاء الخواجة وأنجبت منه اثنين، وهى الزوجة الثانية له بعد الفنانة إسعاد يونس.

- كان لها خلافات مع بعض الفنانات على رأسهن الفنانة صابرين بعد مقارنتهما ببعض، فى فوازير قدمتها مع هالة فؤاد ويحيى الفخرانى، وأيضا خلافها مع يسرا، خاصة أن الأخيرة كانت تهاجمها طوال الوقت وقالت فى إحدى تصريحاتها زمان "انتهى زمن التانزلات"، وخلافها مع الراقصة دينا حيث قالت الأخيرة إنها تحاربها على المسرح.

- تعرضت شيريهان لحادث شهير كاد أن يفقدها حياتها، حيث أصيبت بكسور فى العمود الفقرى وعظام الحوض، وتم علاجها لفترة طويلة واستعادت نفسها مرة أخرى.

- أصيبت شيريهان بالسرطان، حيث أصيبت بأخطر أنواع السرطان فى الغدد اللعابية، ودخلت من جديد فى دوامة المرض والعلاج واستلزم علاجها السفر إلى باريس وخضعت إلى عملية جراحية استغرقت 18 ساعة، وبعد أن تم إجراء نحو 100 عملية تكميلية لها، غابت شريهان فترة طويلة عن الأضواء حتى عادت للظهور من جديد بإشراقتها وابتسامتها المعتادة.

- برعت فى بدايتها فى المسرح فى "سك على بناتك"، أمام النجم فؤاد المهندس، ومسرحية شارع محمد على أمام الراحل فريد شوقى.

- عملت فى السينما بالعديد من الأدوار السينمائية أهمها أفلام "الطوق والأسورة"، و"المرأة والقانون" و"فضيحة العمر" و"عرق البلح" و"خل بالك من عقلك" وغيرها من الأفلام السينمائية.

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- بالنسبة للدراما التليفزيونية قدمت العديد من الأدوار التليفزيونية منها "دمى ودموعى وابتسامتى".

- كانت النجمة الأولى فى الفوازير بمصر مع الفنانة نيللى وأصبحت حينها نجمة الشباب الأولى وحلمهم.

يشار إلى أن شيريهان من المقرر عرض مسرحيتها "كوكو شانيل" مع احتفالات رأس السنة الجديدة، من إنتاج العدل جروب وتعيد المسرحية شريهان نجمة كل جيل للساحة الفنية من جديد بعد غياب طويل دام 30 عامًا، ويشارك شريهان فى المسرحية عدد كبير من الفنانين على رأسهم الفنانة الشابة ياسمين رئيس والفنانة إنجى وجدان وعدد من الشباب المشاركين فى العمل اختارهم مخرج المسرحية هادى الباجورى من خلال عدد من الورش التمثيلية.