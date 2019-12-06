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لن تكتفى بما مضى.. جينيفر أنيستون مستعدة لفتح قلبها لحب جديد بعد الـ50

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة جينيفر أنيستون لما تكتف بعلاقاتها السابقة، ولن تستمر "سينجل" طويلاً بعد تلميحها خلال تصريحات نقلها موقع "مترو" أنها مستعدة لفتح قلبها لحب جديد يدخل حياتها وهى فى سن الـ50 من عمرها.

جينيفر أنيستون أكدت خلال تلك التصريحات أنها تشعر بأنها لن تستمر طويلاً سينجل، كما أن التجارب السابقة التى مرت بها لن توقفها عن تكرار التجربة قريبًا.

كما كشفت النجمة جينيفر أنيستون أنها دوماً ما تسعى لإحاطة نفسها بمشاعر الحب من كل من حولها، سواء عائلتها أو أصدقاءها التى تحظى بهم، مؤكدة أن هذا هو أجمل شىء فى الكون قد يشعر به المرء من الأساس.

جينيفر انيستون واصدقاءها في مسلسل FRIENDS
جينيفر أنيستون وأصدقاؤها فى مسلسل FRIENDS

 

جينيفر انيستون وبراد بيت
جينيفر أنيستون وبراد بيت
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