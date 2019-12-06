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شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عصام كاريكا يلتقى جمهور السعودية ضمن حفلات موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى الفنان عصام كاريكا، اليوم الجمعة، حفلا موسيقيا بالمملكة العربية السعودية، ضمن حفلات موسم الرياض.
عصام كاريكا
من ناحية أخرى يشارك كاريكا فى تلحين أغنية داخل عرض مسرحية "لوكاندة الأوباش" التى من المقرر بدء عرضها بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض بالأيام المقبلة، والمسرحية من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكى.
ويشارك فى بطولة العمل، كل من ماجد المصرى، ومايا دياب، وإيمان العاصى، وحسن الرداد، وحمدى الميرغنى، وهالة فاخر، وشيماء سيف، وسعد الصغير، وإنجى على، وأوس وأوس، وحسن عبد الفتاح.
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