بلغت عن الإهانة اللي حصلتلي.. راندا البحيري تتعرض للنصب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

روت الفنانة راندا البحيري، قصة تعرضها للنصب على يد إحد المنتجيين اللبنانيين، بعدما رفض أن يعطيها باقي مستحقاتها مقابل دورها في مسلسل إدعى أنه من إنتاجه.

وكتب "البحيري"، عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" وعلى "إنستجرام": " منتج لبنانى كلمني وطلب مني أعمل دور في مسلسل كان بيقول أنه من إنتاجه و إخراجه. و فضل يقولي تلات أسابيع أد إيه هو تعبان علشان يلم فلوس المسلسل و إنه باع بيته وعربيته. علشان ينتج المسلسل".

وتابعت: "كل ده علشان يتعاقد معايا بفلوس قليله. وانا صدقته ووافقت وقولتله مش مشكله. وروحت لبنان صورت. المهم عرفت وانا هناك بالصدفه انه اصلا مش منتج المسلسل. وان المسلسل له منتج أساسي وان هو بينفذ بس الإنتاج. واللي عرفته انه تقريبا اتفق مع جهه الإنتاج علي رقم كبير علشان دي ممثلة جايه من مصر و لازم تأخذ حقها و أجرها. وطبعا ده محصلش".

Advertisements

وأضافت "روحت و صورت و الأستاذ اداني جزء من اجري بالعافية و مكنش اصلا عايز يديهوملي خالص وخلصت كل المشاهد اللي طلبها مني. وقالي السفريه اللي جايه هديكي الفلوس او هحولهالك علي مصر. وأول ما عمل مونتاج الحلقات وضمن أنه خلاص مش محتاجني و قفل مسلسله. عملي بلوك ومش عايز يديني اجري ولا حتي احترمني ولا احترم بلدي ولا رد علي".

واستكملت: "كلمت النقابه عندنا في مصر وبلغتهم بالإهانة اللي حصلت معايا. علشان يكونوا عارفين حصل لي ايه مع المخرج ومنفذ الإنتاج ده."

في سياق آخر، تصور حاليًا الفنانة راندا البحيري، مسلسل "الأخ الكبير"، كما إنها تستعد لتصوير فيلم "الرجل الخفي" مع آيتن عامر.