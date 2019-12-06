هيفاء وهبي تروج لفيلمها الجديد "أشباح أوروبا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة هيفاء وهبي، على الترويج لفيلمها السينمائي الجديد "أشباح أوروبا" الذي تعود من خلاله للسينما بعد غياب.

ونشرت هيفاء، صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها ضمن حملة الدعاية الخاصة بالفيلم، وذلك عبر حسابها على "إنستجرام".

فيلم "أشباح أوروبا" بطولة هيفاء وهبي وأحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة، ومن تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.



