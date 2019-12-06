"أبرز أعماله دموع الرجال"...دنيا بطمة تكشف حقيقة وفاة الفنان عبدالقادر مطاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة المغربية دنيا بطمة، حقيقة وفاة الفنان القدير عبدالقادر مطاع، بعد انتشار شائعات بوفاته عن عمر يناهز 79 عامًا.

وكتبت دنيا، عبر حسابها على"إنستجرام"، قائلة: "تلقيت الكثير من الإتصالات والرسائل على أن الفنان القدير عبد القادر مطاع لا زال حي يرزق.. الله يطول بعمره".

وأضافت: "اللهم أغفر لنا، وأرحمنا في الدنيا والآخرة، والله يشافي ويعافي هذا الفنان الذي أعطى الكثير في الساحة الفنية المغربية.. إرحمونا من الأخبار الزائفة والإشاعات".

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ويعيش مطاع بمدينة الدار البيضاء، ويمر بحالة صحية متدهورة بسبب معاناته مع مرض السكري وفقدانه البصر في الفترة الأخيرة.

وشارك مطاع في عشرات الأفلام والمسلسلات، من أبرزها السلسلة الرمضانية "الربيب" رفقة سعيد الناصيري سنة 2004، و"دموع الرجال" سنة 2017.