ناهد السباعي تكشف عن بناء مسجد باسم هيثم أحمد زكي.. وهذا موعد افتتاحه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة ناهد السباعي، متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة لمسجد أسسه أصدقاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، ليحمل اسمه.

وكتبت ناهد في تعليقها على الصورة "الجمعة الخامسة بعد وفاة هيثم أحمد زكي.. الحمد لله دفعته في المدرسة وصحابه بنوا جامع باسمه ويوم ١٣/١٢ أول صلاة جمعة فيه، ربنا يتقبل منهم ومنا جميعا صالح الأعمال ويجعله في ميزان حسنات هيثم بإذن الله".

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وتابعت "في صلاة الجمعة ادعوا لهيثم وأمواتنا والأموات جمعيا"، وطلبت ناهد عدم تواجد الصحافة في المسجد وقت افتتاحه، مضيفة "نرجو عدم وجود أي صحافة؛ تجنبًا للمشاكل الجامع ده للعبادة والدعاء وصالح الأعمال فقط وليس للتصوير والإعلام والتزييف".

هيثم أحمد زكي توفي في 7 نوفمبر الماضي بمنزله، عن عمر يناهز 35 عامًا، وصدم خبر وفاته جمهوره وأصدقائه.