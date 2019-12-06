بالصور| "حريم النار" يبدأ ليلته الأولى على "الطليعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

افتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، مساء أمس الخميس العرض المسرحي الجديد "حريم النار" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، بحضور الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة، وعدد من الفنانين والمسرحيين وسط حضور جماهيري كبير، وذلك على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة، حيث يستمر العرض يوميا ماعدا الثلاثاء في تمام التاسعة مساء.

العرض مأخوذ عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الإسباني فدريكو جارسيا لوركا، ويتناول المرأة في الصعيد من خلال أم وبناتها، وتأثير أفكار وعادات الصعيد على حياتهم.

"حريم النار" بطولة عايدة فهمي، منال زكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل، كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم استعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، العرض من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.