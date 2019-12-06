ظافر العابدين ضيف مهرجان سرد الإبداعي للفيلم القصير في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يحل الفنان التونسي ظافر العابدين ضيفاً في افتتاح النسخة الخامسة من مهرجان السرد الإبداعي للفيلم القصير، والذي يُقام السبت 7 ديسمبر في كلية محمد بن راشد للإعلام بالجامعة الأمريكية في دبي.

ويلقى المهرجان هذا العام دعم برنامج تعاون المجتمعات المبدعة (CCC) الذي أطلقته مجموعة MBC أغسطس. كما ينضم ظافر يوم الأحد 8 ديسمبر إلى حلقة نقاشية ضمن فعاليات المهرجان بعنوان "محادثة ودية مع.." ليناقش أعماله الفنية عربياً ودولياً مع صناع الأفلام الشباب.

تعاون المجتمعات المبدعة هو برنامج أطلقته مجموعة MBC بهدف تعزيز أواصر العلاقات والشراكات بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من جهة، وبين صناعة الترفيه في هوليوود من جهة أخرى.

مهرجان السرد الإبداعي أطلقته كلية محمد بن راشد للإعلام بالجامعة الأمريكية في دبي سنة 2014، بهدف منح الجيل الجديد من صانعي الأفلام الطموحين الفرصة لمشاركة نظرتهم الفريدة من نوعها على صعيد الساحة العالمية، وتوفير منبر للطلاب والخريجين الجدد من حول العالم للتعاون والترابط. ويضم فئات عديدة من الأفلام تتنوع بين الوثائقي والروائي، فضلاً عن الرسوم المتحركة والسيناريوهات.