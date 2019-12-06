توفي بعده بـ8 سنوات.. من هو إسماعيل شبانة شقيق عبدالحليم حافظ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحل اليوم 6 ديسمبر، ذكرى الممثل والمطرب والملحن إسماعيل شبانة، شقيق العندليب عبدالحليم حافظ المولود في قرية الحلوات مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية في 6 ديسمبر عام 1919.

نرصد لكم في التقرير التالي معلومات عن الفنان إسماعيل شبانة:

- حصل على دبلوم معهد الموسيقى والمعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1950.

- عمل مدرس موسيقى بالمعهد العالي للموسيقي وقدم العديد من الأغاني بالإذاعة المصرية كان منها (يا سلام لو كنت تعرف قد إيه بفرح بقربك).

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- بدأ إسماعيل شبانة في السينما من خلال فيلم (ظلموني الناس) عام 1950 والذي شارك فيه بالغناء.

- شارك بعدها في عدة أعمال منها مسرحية (سيد درويش) عام 1965.

- شارك بالغناء في فيلم "الأرض الطيبة" بطولة مريم فخر الدين وكمال الشناوي.

إسماعيل شبانة

- تزوج من ابنة الشاعر الكبير أحمد صبرة.

- وافته المنية يوم الخميس 28 فبراير عام 1985، بعد 8 سنوات من وفاة شقيقه عبدالحليم حافظ في عام 1977.