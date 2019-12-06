تراند اليوم : شاهد.. شقيقة ليلى علوي تشعل مواقع التواصل في أول ظهور لها...



أشعلت شقيقة الفنانة المصرية ليلى علوى ، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت "علوي" مقطع فيديو ظهرت فيه مع شقيقتها الصغرى لمياء للمرة الأولى، لتهنئتها بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت الفنانة المصرية عبر حسابها على "إنستجرام" صورًا ومقاطع فيديو جمعتهما وكتبت عليها، :" 4 ديسمبر، يوم ما اتولدت أختى الصغيرة كان يوما مهما جداً فى حياتى، ومش ممكن أنساه كنت فرحانة إن بقى ليا أخت، وإنى هلعب معاها بس زعلت أوى يوميها عشان ماما باتت فى المستشفى، وما كانتش بايتة فى البيت".

وتابعت:" بس تانى يوم لما روحت وشوفتها حبيتها علطول، وكنت حاسة إنها العروسة بتاعتى اللى هاخد بالى منها ولغاية النهاردة بس الآية اتقلبت، بقت هى اللى بتاخد بالها منى وهي العيلة والسند وضهرى وهى اللي بتحفزنى على كل حاجة حلوة فى الحياة بعشقها وبحبها هى إنسانة نادرة بأخلاق الأمراء بجد هي وجوزها وطلعت بناتها كده كمان".

وأنهت كلامها قائلة:"بحبك يا أحلى أخت فى الدنيا يا بنتى وصاحبتى وكل حاجة في الدنيا.. بوسة كبيرة وربنا يخلينا لبعض".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صور شقيقة ليلى علوي، خاصة أنها تشبهها إلى حد كبير، مشيدين بجمالها هي وشقيقتها الفنانة.